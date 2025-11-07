صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوانوں کی فلاح و بہبود کیلئے مؤثر اقدامات اٹھائے جائینگے، تاج محمد ترند

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے مشیر برائے کھیل و امورِ نوجوانان تاج محمد ترند نے گزشتہ روز نظامت امور نوجوانان کا دورہ کیا۔

 اس موقع پر تاج محمد ترند نے کہا کسی ٹھیکیدار کو ایڈوانس پیمنٹ نہیں دی جائے گی، ادائیگی صرف کام مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ انہوں نے کہا نوجوانوں کی فلاح و بہبود کیلئے مؤثر اقدامات اٹھائے جائینگے، عوامی فلاح کیلئے انٹرن شپ پروگرامز، لیپ ٹاپ سکیم اور آسان اقساط پر قرضوں کے مزید پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔

