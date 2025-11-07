صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ اے کی جانب سے راولپنڈی کی بیوٹیفکیشن کیلئے کام جاری

  • اسلام آباد
پی ایچ اے کی جانب سے راولپنڈی کی بیوٹیفکیشن کیلئے کام جاری

سڑکوں،گرین بیلٹس، پارکوں میں شجر کاری، پھولوں سے سجاوٹ کی گئی

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی راولپنڈی شہر کی بیوٹیفکیشن کیلئے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ سڑکوں، گرین بیلٹس، پارکوں میں شجرکاری، پھولوں سے سجاوٹ کی گئی۔ ڈی جی پی ایچ اے احمد حسن رانجھا کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں پی ایچ اے اپنی نرسریز میں متعدد اقسام کے پھولوں اور پودوں کی افزائش اور نگہداشت کے عمل کو بھی یقینی بنا رہی ہے تا کہ شہر کو سرسبز بنانے میں مدد مل سکے۔ ایئر لیئرنگ کے ذریعے بھی پودوں کی افزائش کی جا رہی ہے۔ احمد حسن رانجھا کا کہنا تھا کہ اپنی نرسریز سے شہر کے پارکوں اور گرین بیلٹس پر پودوں کو لگانے کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، پی ایچ اے پودوں کی دستیابی کے حوالے سے خود کفیل ہو چکی ہے، راولپنڈی شہر کو پنجاب حکومت کے وژن کے مطابق سرسبز بنائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پیپلز بس ، ای وی ٹیکسی کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنیکا فیصلہ

سیف سٹی کیمروں کی مدد سے سنگین وارداتوں میں ملوث 11 ملزمان پکڑے گئے

9روز میں 37ہزار ای چالان ،مالیت 8کروڑ سے زائد

ڈمپر ٹکر کیس:لیاقت محسود کی عبوری ضمانت میں 11نومبر تک توسیع

ٹریفک حادثات میں دو افراد چل بسے

سگ گزیدگی سے 4معصوم بچے زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ