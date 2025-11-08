صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیرتربیت اے ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں 27ویں آئی سی سی اور 51ویں سپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام کے زیرتربیت اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹس آف پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔۔۔

 جس میں جمہوریہ ترکیہ کے وزیر داخلہ علی یرلکایا نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی،انہوںنے فارغ التحصیل افسران کو تربیت کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد پیش کی ۔ کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی محمد ادریس احمدنے بتایا کہ اس بیچ میں کل 18 افسران ہیں جن میں آٹھ خواتین افسران بھی شامل ہیں۔ 

 

