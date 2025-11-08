نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیرتربیت اے ایس پیز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں 27ویں آئی سی سی اور 51ویں سپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام کے زیرتربیت اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹس آف پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔۔۔
جس میں جمہوریہ ترکیہ کے وزیر داخلہ علی یرلکایا نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی،انہوںنے فارغ التحصیل افسران کو تربیت کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد پیش کی ۔ کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی محمد ادریس احمدنے بتایا کہ اس بیچ میں کل 18 افسران ہیں جن میں آٹھ خواتین افسران بھی شامل ہیں۔