  • اسلام آباد
نذر مسلم لائبریری کی بند ش قابل افسوس ،ظہیر چودھری

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی سے ممبر صوبائی اسمبلی تحسین فواد نے نذر مسلم لائبریری مری روڈ کو ختم کرنے کی کوشش کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروا کر ایک ادب شناس خاندان اور ۔۔۔

راولپنڈی کی حقیقی اور سچی بیٹی ہونا ثابت کر دیا ہے ۔نذر مسلم لائبریری کی بند ش قابل افسوس امر ہے ۔ان خیالات کا اظہار ظہیر چودھری چیئر مین پوٹھوہار یونیورسٹی موومنٹ نے ایک بیان میں کیا ۔انہوںنے کہا خطہ پوٹھوہار کے اہل ادب ان کے اس کارنامے کو تا عمر یاد رکھیں گے ۔

 

