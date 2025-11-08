صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
فلڈ لائٹس ٹینس بال کرکٹ میچ کامسیٹس یونائیٹڈ نے جیت لیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)فیڈرل ایجوکیشن رپورٹرز ایسوسی ایشن(فیرا)اور کامسیٹس یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جانے والا دوستانہ کرکٹ میچ کامسیٹس یونائیٹڈ نے جیت لیا۔ کامسیٹس یونیورسٹی میں فلڈ لائٹس ٹینس بال کرکٹ میچ کھیلا گیا۔۔۔

، مہمان خصوصی ریکٹر کامسیٹس ڈاکٹر راحیل قمر جبکہ مہمان اعزاز ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملاح تھے ، کامسٹیس یونیورسٹی کے کپتان محمد اعظم نے ٹاس جیت کر فیرا الیون کے کپتان رانا فرحان اسلم کو بیٹنگ کی دعوت دی، فیرا الیون نے مقررہ دس اوور میں 94رنز سکور کیے ، ماہتاب بشیر 43اور عاصم جیلانی 16رنز کے ساتھ نمایاں رہے ۔کامسیٹس کی ٹیم نے مقررہ ہدف 7ویں اوور میں پورا کرکے میچ نو وکٹوں سے جیت لیا۔ 

 

