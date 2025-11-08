صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار

  • اسلام آباد
فوڈ اتھارٹی کا یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس کیخلا ف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اورانتباہ کیا ہے کہ یکم دسمبر کے بعد کسی بھی غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹ یا ریسٹورنٹس کو کام کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی کے مطابق تمام فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کیلئے 30 نومبر تک رجسٹریشن ہر صورت لازمی قرار دی گئی ہے ۔ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی نے کہاکہ غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس/فوڈ پوائنٹس کو سیل اور بھاری جرمانے عائد کیے جائیںگے ، تمام فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس مالکان 30 نومبر تک رجسٹریشن یقینی بنا ئیں ۔

 

