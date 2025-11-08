صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اے این ایف کا ایکشن ، 18کروڑکی منشیات برآمد،7ملزم گرفتار

کارروا ئیاں راولپنڈی ،اسلام آباد،گجرات ،کراچی اور کوئٹہ میں کی گئیں

 راولپنڈی (آئی این پی) اے این ایف نے ملک کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 18کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کرکے 7 ملزم گرفتار کر لیے ،کارروائیوں کے دوران 208.3کلوگرام منشیات برآمد کی گئی ۔راولپنڈی جی ٹی روڈ پر ایک ملزم کے قبضے سے 2.4 کلوگرام چرس ، موٹر وے ٹول پلازہ اسلام آباد کے قریب ایک گاڑی سے 600 گرام چرس، چکلالہ راولپنڈی کے ایک کوریئر آفس سے برطانیہ سے آنے والے پارسل میں سے 144 گرام کینابس آئل برآمد ہوا ، کراچی کے علاقے کورنگی سے 36 کلوگرام چرس اور گجرات کے قریب چناب پل جی ٹی روڈ پر گاڑی سے 19.2 کلوگرام چرس برآمد ہوئی، اسی طرح کوئٹہ کے ہزار گنجی ویسٹرن بائی پاس پر کارروائی کے دوران 150 کلوگرام ہیروئن برآمد کی گئی۔

 

