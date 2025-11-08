اے این ایف کا ایکشن ، 18کروڑکی منشیات برآمد،7ملزم گرفتار
کارروا ئیاں راولپنڈی ،اسلام آباد،گجرات ،کراچی اور کوئٹہ میں کی گئیں
راولپنڈی (آئی این پی) اے این ایف نے ملک کے مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 18کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کرکے 7 ملزم گرفتار کر لیے ،کارروائیوں کے دوران 208.3کلوگرام منشیات برآمد کی گئی ۔راولپنڈی جی ٹی روڈ پر ایک ملزم کے قبضے سے 2.4 کلوگرام چرس ، موٹر وے ٹول پلازہ اسلام آباد کے قریب ایک گاڑی سے 600 گرام چرس، چکلالہ راولپنڈی کے ایک کوریئر آفس سے برطانیہ سے آنے والے پارسل میں سے 144 گرام کینابس آئل برآمد ہوا ، کراچی کے علاقے کورنگی سے 36 کلوگرام چرس اور گجرات کے قریب چناب پل جی ٹی روڈ پر گاڑی سے 19.2 کلوگرام چرس برآمد ہوئی، اسی طرح کوئٹہ کے ہزار گنجی ویسٹرن بائی پاس پر کارروائی کے دوران 150 کلوگرام ہیروئن برآمد کی گئی۔