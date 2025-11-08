صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خطرناک ڈاکوؤں کی گرفتاری کیلئے بہارہ کہو میں آ پریشن

  • اسلام آباد
خطرناک ڈاکوؤں کی گرفتاری کیلئے بہارہ کہو میں آ پریشن

ایک گرفتار ،دوسرا فرار ، ڈاکو 15روز سے ڈھوک موہری میں مقیم تھے ڈاکوؤں، سی سی ڈی و پولیس کے درمیان فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس

بہارہ کہو (شاکر ملک سے ) پنجاب سے مفرور خطرناک ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر بہارہ کہو میں رات گئے سی سی ڈی نے مقامی پولیس کے ہمراہ آپریشن کیا جس کے دوران فائرنگ کے تبادلہ میں ایک ڈاکو کو گرفتار کرلیا گیاجبکہ دوسرا ڈاکو فرارہونے میں کامیاب ہو گیا ۔ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس کو مطلوب دو ڈاکوؤں نے پندرہ روز قبل بہارہ کہو کے علاقہ ڈھوک موہری محلہ چودھریاں میں ایک مکان خریدا اور تین خواتین کے ہمراہ اس میں رہائش پذیر تھے کہ سی سی ڈی اور مقامی پولیس کی بھاری نفری نے مکان کو گھیر ے میں لے لیا ، اس موقع پر شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ، ایک ڈاکو جو چھت سے نکل کر دوسرے گھروں کی چھتوں کو پھلانگتا ہوا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کو پو لیس نے گرفتار کر لیاجبکہ دوسرا خواتین کے ہمراہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ فائرنگ سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ۔

 

