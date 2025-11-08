مری:ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس،برفباری پلان کا جائزہ
دوران برف باری تمام محکمے فیلڈ میں موجود رہیں ،ایڈیشنل ڈ پٹی کمشنر
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ریسکیو 1122مری کے تحت ماہانہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس منعقد ہواجس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کامران صغیر نے کی۔اجلاس میں برف باری کے دوران عوامی سہولیات و ریسکیو آپریشنز سے متعلق تمام متعلقہ محکموں کی جانب سے تیار کردہ ایمرجنسی کور پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شرکا کو بریفنگ دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے ہدایت کی کہ برف باری کے دوران تمام محکمے اپنے ایمرجنسی ریسورسز کے ہمراہ فیلڈ میں موجود رہیں، تمام محکمے ماسٹر سنو فال ایمرجنسی کور پلان پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں ۔عوام سے اپیل کی گئی کہ کسی بھی ہنگامی صورتِ حال میں فوری طور پر ریسکیو 1122 ہیلپ لائن یا کنٹرول روم کے نمبرز 051-9330016، 051-9330025 پر رابطہ کریں۔