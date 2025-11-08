پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن میں کامیابی حاصل کریگی ، چودھری ظہیر
پی پی راولپنڈی کی تقریب، شہدائے کارساز، پاک افواج کے شہدا کیلئے دعاکی گئی
راولپنڈی(نیوز رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی ضلع راولپنڈی کے صدر چودھری ظہیر سلطان محمود نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکش میں بھرپور حصہ لیں گے ، پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی ۔ ان خیالات کا اظہار انہوںنے ضلعی آفس میں منعقدہ تقریب کے موقع پر کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ظہیر سلطان محمود نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو عوامی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں ، آنے والے بلدیاتی الیکن میں پیپلز پارٹی واضح اکثریت سے کامیا ب ہوگی ۔انہوںنے کہا کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے عوامی مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوا ۔الیکشن میں کامیابی کے بعد عوامی مشکلات کا ازالہ کریں گے ۔تقریب کے اختتام پر شرکا نے شہدائے سانحہ کارساز اور پاک افواج کے شہدا کے لیے دعا کی۔