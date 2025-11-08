صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری میں تقریب، 21خصوصی افراد میں ہمت کارڈ تقسیم

  • اسلام آباد
تمام کارڈ ہولڈرز کو بطور پہلی قسط ساڑھے دس ہزار روپے ادا کیے گئے

 راولپنڈی(نیوزرپورٹر)وزیرِ اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ’’ ہمت کارڈ برائے معذور افراد‘‘ سکیم کے تحت تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال مری میں تقریبِ منعقد ہوئی جس میں اسسٹنٹ کمشنر مری نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال مری غالب عباسی کے ہمراہ 21 معذور افراد میں ہمت کارڈ تقسیم کیے ۔ اس موقع پر بینک آف پنجاب کے نمائندے نے تمام کارڈ ہولڈرز کو پہلی قسط کے طور پر ساڑھے دس ہزار روپے نقد ادا کیے ۔اے سی مری نے کہا ہمت کارڈ کے ذریعے مستحق افراد کو سہ ماہی بنیادوں پر ساڑھے دس ہزار روپے کی مالی امداد فراہم کی جائے گی جو وہ مستقبل میں اپنے اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے بینک سے وصول کر سکیں گے ، اس منصوبے کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں 235 جبکہ تیسرے مرحلے کے دوران مزید 51 افراد کو یہ کارڈ فراہم کیے گئے ہیں۔ 

 

