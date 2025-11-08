سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی سے رہنما پنشنرز ایسوسی ایشن کی ملاقات
اساتذہ کے تباولوں سمیت دیگر مسائل پر بات چیت ، انکوائری کی درخواست
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)سکول ایجوکیشن پنشنرز ایسوسی ایشن پنجاب کے سیکرٹری جنرل محمد شفیق بھلوالیہ نے گزشتہ روز چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی طارق محمود سے ملاقات کی اور اساتذہ کو درپیش مسائل کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کیں،انہوں نے کہا اساتذہ کے ریشنلا ئزیشن کی مد میں کیے جانے حالیہ تبادلے رولز اور پالیسی کے برعکس ہیں جن کی وجہ سے اساتذہ میں گہری تشویش پائی جاتی ہے بالخصوص سنیارٹی کے لحاظ سے سکول آمد اور پھر اسی سکول میں پروموشن کی صورت میں دورانیہ جیسے معاملات سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں اس ضمن میں اعلیٰ سطح پر انکوائری تشکیل دی جائے ۔