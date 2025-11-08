صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا کی نادہندگان کے کنکشن فوری منقطع کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
ایم ڈی واسا کی نادہندگان کے کنکشن فوری منقطع کرنیکی ہدایت

واسا بل میں لیٹ فیس اور اقساط پر پابندی، بقایاجا ت فوری کلیئر کریں، حکام

راولپنڈی(نیوزرپورٹر) واسا راولپنڈی نے نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن تیزکر دیا ہے ۔ واسا نے ریکوری کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے۔ ماہ اکتوبر 2025میں پہلی بار 27کروڑ روپے کی ریکوری کی گئی جبکہ ستمبر 2025میں 26کروڑ روپے سے زائد ریکوری کی گئی تھی اور مجموعی طور پر رواں سال کے چار ماہ میں ایک ارب سے زائد ریونیو ریکوری کی جا چکی ہے ۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ واسا نادہندگان کو آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بقایا جات کلیئر کر دیں، اس کے بعد واسا بل میں لیٹ فیس اور اقساط پر پابندی ہو گی ،انہوں نے افسران کو تمام نادہندگان سے بقایا جات کی سو فی صد ریکوری کا خصوصی الٹی میٹم دیا ہے اور ریونیو ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کو نادہندگان کے کنکشنز فی الفور منقطع کرنے کے احکامات دئیے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

حفاظتی ویکسین سے انکار پر جرمانوں کا آغاز

ایس ایس جی سی میں بریسٹ کینسر آگاہی مہم

عدالت نے ملزم کی عدم حاضری پر ضمانت منسوخ کردی

اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل کا بڑا ذخیرہ برآمد

میرپور خاص:24گھنٹے کے دوران 7ڈینگی کیسز رپورٹ

محراب پور:ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر نوجوان زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن