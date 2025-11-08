ایم ڈی واسا کی نادہندگان کے کنکشن فوری منقطع کرنیکی ہدایت
واسا بل میں لیٹ فیس اور اقساط پر پابندی، بقایاجا ت فوری کلیئر کریں، حکام
راولپنڈی(نیوزرپورٹر) واسا راولپنڈی نے نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن تیزکر دیا ہے ۔ واسا نے ریکوری کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے۔ ماہ اکتوبر 2025میں پہلی بار 27کروڑ روپے کی ریکوری کی گئی جبکہ ستمبر 2025میں 26کروڑ روپے سے زائد ریکوری کی گئی تھی اور مجموعی طور پر رواں سال کے چار ماہ میں ایک ارب سے زائد ریونیو ریکوری کی جا چکی ہے ۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ واسا نادہندگان کو آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بقایا جات کلیئر کر دیں، اس کے بعد واسا بل میں لیٹ فیس اور اقساط پر پابندی ہو گی ،انہوں نے افسران کو تمام نادہندگان سے بقایا جات کی سو فی صد ریکوری کا خصوصی الٹی میٹم دیا ہے اور ریونیو ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کو نادہندگان کے کنکشنز فی الفور منقطع کرنے کے احکامات دئیے ہیں۔