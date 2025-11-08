اسلام آباد5:اشتہاریوں سمیت 12جرائم پیشہ افراد گرفتار
275گر ام آ ئس، 30بوتل شراب ، 2پستول ، 87لاکھ کے زیو رات برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے پا نچ اشتہا ریو ں سمیت 12 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 275گر ام آ ئس، 30بوتل شراب ، 2پستول ، 87 لاکھ روپے کے طلا ئی زیو رات اور گھڑ ی برآمد کرلی ۔ کارروائیاں تھانہ کر اچی کمپنی، تھا نہ سمبل، تھا نہ کر پا، تھا نہ لو ہی بھیر اور تھانہ پھلگراں پولیس ٹیموں نے کیں ،ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کردی گئی ۔ تھانہ پھلگر اں پولیس نے گھریلو چوری میں ملو ث دوملزمان کو گرفتارکیاجن سے 87 لاکھ روپے کے زیو رات اور گھڑ ی برآمدہوئی ،ملز مان میں خر م اور فیصل شامل ہیں ۔