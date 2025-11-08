صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد5:اشتہاریوں سمیت 12جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد5:اشتہاریوں سمیت 12جرائم پیشہ افراد گرفتار

275گر ام آ ئس، 30بوتل شراب ، 2پستول ، 87لاکھ کے زیو رات برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے پا نچ اشتہا ریو ں سمیت 12 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 275گر ام آ ئس، 30بوتل شراب ، 2پستول ، 87 لاکھ روپے کے طلا ئی زیو رات اور گھڑ ی برآمد کرلی ۔ کارروائیاں تھانہ کر اچی کمپنی، تھا نہ سمبل، تھا نہ کر پا، تھا نہ لو ہی بھیر اور تھانہ پھلگراں پولیس ٹیموں نے کیں ،ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کردی گئی ۔ تھانہ پھلگر اں پولیس نے گھریلو چوری میں ملو ث دوملزمان کو گرفتارکیاجن سے 87 لاکھ روپے کے زیو رات اور گھڑ ی برآمدہوئی ،ملز مان میں خر م اور فیصل شامل ہیں ۔ 

 

