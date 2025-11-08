صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد،24گھنٹوں میں ڈینگی کے 19کیسز رپورٹ

  • اسلام آباد
مربوط کارروائیوں کی بدولت کیسز میں واضح کمی ہو ئی ، ضلعی انتظامیہ کا دعویٰ

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے یو میہ ڈینگی سر ویلنس رپورٹ میں کہا ہے کہ انتظامیہ کی مربوط کارروائیوں کی بدولت اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ۔ کنٹرول سیل کی زیرنگرانی 278 گھروں میں سپرے اور 887 حساس مقامات پر فوگنگ کی گئی ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر بھر سے 19 نئے ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے ، دیہی علاقوں میں 15اور شہری علاقوں میں 4نئے مریضوں کی تصدیق ہو ئی ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہری ڈینگی سے تحفظ کے لیے احتیاطی اقدامات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ 

 

