اسلام آباد،24گھنٹوں میں ڈینگی کے 19کیسز رپورٹ
مربوط کارروائیوں کی بدولت کیسز میں واضح کمی ہو ئی ، ضلعی انتظامیہ کا دعویٰ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے یو میہ ڈینگی سر ویلنس رپورٹ میں کہا ہے کہ انتظامیہ کی مربوط کارروائیوں کی بدولت اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ۔ کنٹرول سیل کی زیرنگرانی 278 گھروں میں سپرے اور 887 حساس مقامات پر فوگنگ کی گئی ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر بھر سے 19 نئے ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے ، دیہی علاقوں میں 15اور شہری علاقوں میں 4نئے مریضوں کی تصدیق ہو ئی ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہری ڈینگی سے تحفظ کے لیے احتیاطی اقدامات کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔