نجی تعلیمی اداروں میں کنٹینز کا معیار بہتر بنانے کیلئے تربیتی سیشن کاانعقاد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی کے زیرِ اہتمام وفاقی دارالحکومت کے نجی تعلیمی اداروں میں کنٹینز کا معیار بہتر بنانے کے لیے ایک تربیتی سیشن منعقد کیا گیا۔۔۔
یہ سیشن پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کی میزبانی میں منعقد ہوا جس میں اسلام آباد کے 31 سے زائد تعلیمی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ایک تفصیلی پریذ نٹیشن دی گئی ،ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد فوڈ اتھارٹی ڈاکٹر طاہرہ صدیقی نے خطاب کیا ۔