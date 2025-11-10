صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر 10افراد زیرحراست

  • اسلام آباد
ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی پر 10افراد زیرحراست

کارروائی مندرہ پولیس نے کی، سوا لاکھ روپے، سامان ضبط کرلیا گیا

راولپنڈی (خبرنگار) مندرہ پولیس نے شادی کی تقریب میں ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 10افراد کو گرفتار کرکے موقع سے ایک لاکھ 25ہزار روپے، ساؤنڈ سسٹم، ایمپلی فائر، کمپیوٹر سسٹم، لیپ ٹاپ اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا۔ ایس پی صدر ڈویژن نے کہا کہ شہریوں کے آرام اور پرامن ماحول میں خلل ڈالنے والے عناصر کسی صورت قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے، زیر حراست افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور انہیں ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 

