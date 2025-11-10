خاتون کو ہراساں کرنے کی ویڈیو وائرل، ملزم گرفتار
خواتین کیخلاف جرائم کسی صورت قابل برداشت نہیں، ترجمان راولپنڈی پولیس
راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ سٹی کے علاقے میں خاتون کو ہراساں کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سی پی او سید خالد ہمدانی نے واقعہ کا نوٹس لیا تھا جس پر مقدمہ درج کیا گیا، خاتون کو ہراساں کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی، خواتین کے خلاف جرائم کسی صورت قابل برداشت نہیں۔