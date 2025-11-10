صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، موٹرسائیکل سواروں کی فائرنگ میں اے ایس آئی زخمی

  • اسلام آباد
پولیس کے روکنے پر ملزموں نے فائرنگ کر دی، زخمی ہسپتال منتقل،مقدمہ درج

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی کے تھانہ ریس کورس کی حدود شالے ویلی پولیس پارٹی پر فائرنگ کے نتیجہ میں ایک اے ایس آئی زخمی ہو گیا، پولیس نے گشت کے دوران موٹر سائیکل سوار کو ر کنے کا اشارہ کیا تو دو نامعلوم افراد نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کردی جس سے اے ایس آئی علی شاہ زخمی ہو گیا جبکہ ملزم موقع سے فرار ہوگئے، زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ 

