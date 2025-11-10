راولپنڈی میں منشیات فروشوں کیخلاف ایکشن، 9ملزم گرفتار
مختلف کارروائیوں میں 53لٹر شراب، 5کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 9منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ صدر واہ پولیس نے ایک شراب فروش کو گرفتار کر کے 80بوتلیں شراب برآمد کی، گنجمنڈی پولیس نے 2ملزمان کو گرفتار کر کے 25لٹر جبکہ ویسٹریج پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے کر 20لٹر شراب برآمد کی۔ بنی پولیس نے ایک ملزم سے 7لٹر اور کہوٹہ پولیس نے ایک ملزم سے ایک بوتل شراب برآمد کی، آر اے بازار پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2کلو 400گرام چرس برآمد کی۔ صدر واہ پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لیا جس کے قبضے سے 1کلو 600گرام چرس برآمد ہوئی جبکہ بنی پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 1کلو 452گرام چرس برآمد کی۔