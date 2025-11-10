صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی میں منشیات فروشوں کیخلاف ایکشن، 9ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
مختلف کارروائیوں میں 53لٹر شراب، 5کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 9منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ صدر واہ پولیس نے ایک شراب فروش کو گرفتار کر کے 80بوتلیں شراب برآمد کی، گنجمنڈی پولیس نے 2ملزمان کو گرفتار کر کے 25لٹر جبکہ ویسٹریج پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے کر 20لٹر شراب برآمد کی۔ بنی پولیس نے ایک ملزم سے 7لٹر اور کہوٹہ پولیس نے ایک ملزم سے ایک بوتل شراب برآمد کی، آر اے بازار پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 2کلو 400گرام چرس برآمد کی۔ صدر واہ پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لیا جس کے قبضے سے 1کلو 600گرام چرس برآمد ہوئی جبکہ بنی پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر کے 1کلو 452گرام چرس برآمد کی۔ 

