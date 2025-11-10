راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے 19جواری دھر لیے گئے
تاش، درجنوں موبائل فونز، ایک لاکھ 22ہزار روپے و سامان برآمد
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے تاش کے پتوں پر جوا کھیلنے والے 19افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے موقع سے دا ؤپر لگی رقم، درجنوں موبائل فون اور دیگر سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ پیرودہائی پولیس نے کارروائی کے دوران 11افراد کو حراست میں لے کر دا ؤ پر لگی رقم 1لاکھ 22ہزار 500روپے، 7موبائل فونز اور تاش کے پتے برآمد کیے۔ اسی طرح وارث خان پولیس نے 8افراد کو گرفتار کر کے 20ہزار روپے، 8موبائل فون اور تاش کے پتے قبضے میں لے لیے۔