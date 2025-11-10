صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاصلاتی نظامِ تعلیم کی اہمیت وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ، رانا تنویر حسین

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر ) قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے گزشتہ روز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل کیمپس شیخوپورہ کا باضابطہ افتتاح کیا ،تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فاصلاتی نظامِ تعلیم کی اہمیت وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ۔ آج اس یونیورسٹی کی انرولمنٹ 12 لاکھ طلبہ تک جا پہنچی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومتِ پاکستان معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے ، ہماری پالیسیوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے اور ہم آئی ایم ایف پر انحصار کم کرنے کی سمت کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔رانا تنویر حسین نے شیخوپورہ ریجن میں کمپیوٹر کلاسز شروع کرنے کی تجویز پیش کی اور کہا اوپن یونیورسٹی کے اس ریجن میں قیام سے یہاں کے بچوں، بالخصوص بچیوں کو تعلیم کے حصول میں غیر معمولی سہولت حاصل ہو گی۔ 

