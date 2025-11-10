راولپنڈی میں کرکٹ سیریز،سکیورٹی کیلئے 5500پولیس اہلکار تعینات
راولپنڈی (خبرنگار) پاکستان سری لنکا/زمبابوے کرکٹ ٹرائی سیریز، راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن، سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایات کے مطابق فول پروف سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے 5500سے زائد افسران تعینات کر دئیے گئے۔
جبکہ ٹریفک انتظامات کیلئے 350سے زائد افسران فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سی پی او کے مطابق سینئر افسران فیلڈ میں سکیورٹی پر مامور فورس کو چیک اور بریف کر رہے، روف ٹاپ پر سنائپرز تعینات کئے گئے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جس کیلئے الگ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔