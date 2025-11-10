عالمی چیلنجز کا حل صرف فکرِ اقبال میں پوشیدہ ، اورنگزیب کھچی
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)شاعرِ مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبالؒ کے یومِ ولادت پر وزیرِ قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حکومتِ پاکستان ملکی و عالمی سطح پر اقبالؒ کی فکر کے فروغ کے لیے جامع اور عملی اقدامات کر رہی ہے۔
آج کے عالمی چیلنجز کا حل صرف فکرِ اقبال میں پوشیدہ ہے ۔وفاقی وزیر نے بتایا کہ حکومت نے علامہ اقبالؒ کے 150 ویں یومِ پیدائش کے موقع پر شایانِ شان تقریبات کے انعقاد کے لیے 150سالہ کمیٹی قائم کی ہے جو چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اقبالیاتی مراکز کے قیام میں معاونت فراہم کرے گی۔ پہلے مرحلے میں سیالکوٹ میں اقبال ریسرچ اینڈ کلچرل کمپلیکس کا آغاز کیا جاچکا ہے ۔اقبالؒ کی کتب کے پرتگالی زبان میں تراجم کا تعارف 13 نومبر کو اکادمی ادبیات پاکستان میں کروایا جائے گا، جس میں برازیل اور پرتگال کے سفیر بھی شریک ہوں گے ۔