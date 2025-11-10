صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم اقبالؒ پر انجمن فیض الاسلام میں سیمینار ،غربا میں رضا ئیاں تقسیم

  • اسلام آباد
یوم اقبالؒ پر انجمن فیض الاسلام میں سیمینار ،غربا میں رضا ئیاں تقسیم

اقبال ؒنے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں کوئی غریب نہ ہو،ڈاکٹر جمال ناصر

 راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب کے سابق وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ علامہ اقبال کی خودی کا فلسفہ صرف غریب اورمحروم لوگوں تک محدود اور صاحبان سیاست و اختیار کے دل ودماغ سے معدوم ہو گیا ، اقبال ؒنے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں کوئی غریب نہ ہو۔ ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں مگر حکومتی سطح پر ایسے منتظم لوگ نہیں جو ان وسائل کو بہترین طریقے سے ایمانداری کے ساتھ استعمال کرکے غربت میں کمی لا سکیں۔ انہوں نے ان خیالات اظہار کا یوم اقبال کے موقع پر جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم کے زیراہتمام علامہ ڈاکٹرمحمداقبال کے تخفیف غربت ویژن کے موضوع پر انجمن فیض الاسلام، فیض آباد مری روڈ راولپنڈی میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ چیئرمین فورم رانا عبدالباقی، ڈاکٹر سعدیہ کمال، ڈاکٹر مسز صباحت، فورم کے اراکین، انجمن فیض الاسلام کے کیمپس منیجر محمدتنویر اور خواتین و حضرات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس موقع پر پنجاب اورخیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین سمیت مقامی سفید پوش خاندانوں میں گرم لحافوں کے تحائف بھی تقسیم کئے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

منڈی بہائو الدین کے وکلا کی نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر