یوم اقبالؒ پر انجمن فیض الاسلام میں سیمینار ،غربا میں رضا ئیاں تقسیم
اقبال ؒنے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں کوئی غریب نہ ہو،ڈاکٹر جمال ناصر
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب کے سابق وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ علامہ اقبال کی خودی کا فلسفہ صرف غریب اورمحروم لوگوں تک محدود اور صاحبان سیاست و اختیار کے دل ودماغ سے معدوم ہو گیا ، اقبال ؒنے ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں کوئی غریب نہ ہو۔ ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں مگر حکومتی سطح پر ایسے منتظم لوگ نہیں جو ان وسائل کو بہترین طریقے سے ایمانداری کے ساتھ استعمال کرکے غربت میں کمی لا سکیں۔ انہوں نے ان خیالات اظہار کا یوم اقبال کے موقع پر جناح اقبال ساؤتھ ایشین فورم کے زیراہتمام علامہ ڈاکٹرمحمداقبال کے تخفیف غربت ویژن کے موضوع پر انجمن فیض الاسلام، فیض آباد مری روڈ راولپنڈی میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ چیئرمین فورم رانا عبدالباقی، ڈاکٹر سعدیہ کمال، ڈاکٹر مسز صباحت، فورم کے اراکین، انجمن فیض الاسلام کے کیمپس منیجر محمدتنویر اور خواتین و حضرات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس موقع پر پنجاب اورخیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین سمیت مقامی سفید پوش خاندانوں میں گرم لحافوں کے تحائف بھی تقسیم کئے گئے ۔