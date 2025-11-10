صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی پھیلاؤ میں کمی، اسلام آباد میں 12نئے کیسز رپورٹ

  • اسلام آباد
ڈینگی پھیلاؤ میں کمی، اسلام آباد میں 12نئے کیسز رپورٹ

دیہی علاقہ سے 7، شہر سے 5مریضوں کی تصدیق، 30زیرعلاج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ضلعی انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق مؤثر اقدامات کے نتیجے میں ڈینگی کے پھیلاؤ میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ انسدادِ ڈینگی آپریشن کے تحت 1,146ہاٹ سپاٹس پر فوگنگ اور 983گھروں میں سپرے کیا گیا، ضلعی فیلڈ ٹیموں کی جانب سے مجموعی طور پر 34,110مقامات کا معائنہ کیا گیا۔ گزشتہ ایک روز کے دوران 12نئے ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے، نئے کیسز میں سے 7مریضوں کا تعلق رورل ایریاز اور 5کا اربن ایریاز سے ہے۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت کے مختلف ہسپتالوں میں 30مریض زیرِعلاج ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

سموگ کی روک تھام ، ڈویژن میں سخت اقدامات کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصرکی صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر