صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد: سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025کا افتتاح

  • اسلام آباد
اسلام آباد: سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025کا افتتاح

12نومبر تک بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، رسہ کشی، والی بال اور ایتھلیٹکس کے مقابلے ہونگے

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر) سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025اسلام آباد میں شر وع ہو گیا۔ ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر فیصل اقبال نے افتتاح کیا، تقریب لیاقت جمنازیم سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئی، ممبر پاکستان سپورٹس بورڈ میجر جنرل عرفان ارشدنے تقریب میں شرکت کی ، صدر سپورٹس سیل امتیاز محمود نے کھلاڑیوں سے حلف لیا، سپورٹس گالا 9سے 12نومبر تک اسلام آباد میں جاری رہے گا، مقابلوں میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، رسہ کشی، والی بال اور ایتھلیٹکس شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانونی تعمیرات، تھڑے ، چھپر، شیڈز اور عارضی ڈھانچے مسمار

مویشیوں کے باڑے تجاوزات تعمیراتی مٹیریل ختم کرنے کا حکم

یونین کونسلوں کے سیکرٹریز تمام معاملات درست کریں ،بابر شہزاد

موٹرسائیکل نہ روکنے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ،سوار بچ گئے

399 اشتہاری گرفتار، اسلحہ برآمد،پولیس کی کارکردگی رپورٹ

گرین الیکٹرو بس میں رش میں چوری کرنیوالی خاتون گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر