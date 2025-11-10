اسلام آباد: سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025کا افتتاح
12نومبر تک بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، رسہ کشی، والی بال اور ایتھلیٹکس کے مقابلے ہونگے
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر) سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025اسلام آباد میں شر وع ہو گیا۔ ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر فیصل اقبال نے افتتاح کیا، تقریب لیاقت جمنازیم سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوئی، ممبر پاکستان سپورٹس بورڈ میجر جنرل عرفان ارشدنے تقریب میں شرکت کی ، صدر سپورٹس سیل امتیاز محمود نے کھلاڑیوں سے حلف لیا، سپورٹس گالا 9سے 12نومبر تک اسلام آباد میں جاری رہے گا، مقابلوں میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، رسہ کشی، والی بال اور ایتھلیٹکس شامل ہیں۔