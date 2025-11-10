سلنڈر اور بوائلر پھٹنے کے 2واقعات میں 5افراد شدید زخمی
فیڈ مل کا بوائلر پھٹنے سے 2، سلنڈر پھٹنے سے 3افراد جھلس گئے، ہسپتال منتقل
راولپنڈی (خبرنگار) سلنڈر اور بوائلر پھٹنے کے دو واقعات میں پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے، اتوار کی صبح ساگری موڑ روات کے قریب بوائلر پھٹ گیا جس سے فیڈ مل میں آگ لگ گئی جس کے نتیجہ میں 2افراد جھلس ہوگئے جن کی شناخت 22سالہ عبدالرحیم اور 15سالہ صدام کے نام سے ہوئی ہے، زخمیوں کو ہولی فیملی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر کمرشل مارکیٹ کے علاقے میں شام گئے ایک ریڑھی میں نصب ایل پی جی سلنڈر پھٹ گیا جس سے 3افراد جھلس گئے جن کو ہولی فیملی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔