پولیس نے ٹریل فائیو پر راستہ بھٹکنے والے شہری کو تلاش کرلیا
ہائیکنگ کیلئے جانیوالا شہری راستہ بھول جانے کی وجہ سے واپس نہ آسکا تھا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) مار گلہ پیٹرول یونٹ اور تھانہ سیکرٹریٹ پولیس ٹیموں نے فوری رسپانس دیتے ہوئے ہائیکنگ ٹریل 5پر راستہ بھول جانے والے شہری کو بحفاظت تلاش کر لیا۔ گزشتہ روز 15پر کال موصول ہوئی کہ ایک شہری تھانہ سیکرٹریٹ کے علاقہ میں واقع ٹریل فائیو پر دوران ہائیکنگ راستہ بھول گیا، وہ واپس آیا نہ اس سے رابطہ ہو پا رہا ہے، جس پر ایس پی سٹی کی زیرنگرانی ایس ڈی پی او سیکرٹریٹ سرکل، ایس ایچ اوتھانہ سیکرٹریٹ اور مارگلہ پیٹرول یونٹ پولیس ٹیموں نے سرچ آپریشن شرو ع کرکے شہری کو بحفاظت تلاش کر لیا۔