پولیس نے ٹریل فائیو پر راستہ بھٹکنے والے شہری کو تلاش کرلیا

  • اسلام آباد
ہائیکنگ کیلئے جانیوالا شہری راستہ بھول جانے کی وجہ سے واپس نہ آسکا تھا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) مار گلہ پیٹرول یونٹ اور تھانہ سیکرٹریٹ پولیس ٹیموں نے فوری رسپانس دیتے ہوئے ہائیکنگ ٹریل 5پر راستہ بھول جانے والے شہری کو بحفاظت تلاش کر لیا۔ گزشتہ روز 15پر کال موصول ہوئی کہ ایک شہری تھانہ سیکرٹریٹ کے علاقہ میں واقع ٹریل فائیو پر دوران ہائیکنگ راستہ بھول گیا، وہ واپس آیا نہ اس سے رابطہ ہو پا رہا ہے، جس پر ایس پی سٹی کی زیرنگرانی ایس ڈی پی او سیکرٹریٹ سرکل، ایس ایچ اوتھانہ سیکرٹریٹ اور مارگلہ پیٹرول یونٹ پولیس ٹیموں نے سرچ آپریشن شرو ع کرکے شہری کو بحفاظت تلاش کر لیا۔

