راولپنڈی بورڈ، میٹرک امتحان کیلئے فیس جمع کرانے کا شیڈول جاری

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی نے امتحان میٹرک سالانہ 2026کیلئے آن لائن داخلہ فارم اور امتحانی فیس جمع کرانے کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔

 میٹرک کا پہلا سالانہ امتحان 3مارچ 2026سے شروع ہو گا۔ سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 27نومبر مقرر کی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق امیدوار کسی بھی قسم کی معلومات کیلئے کنٹرولر امتحانات سے فون نمبر 051-5450917، 051-5450918 پر یا اسسٹنٹ کنٹرولر میٹرک ضیافت عباسی سے موبائل نمبر 0300-9100331 اور دفتر کے نمبر 051-5450932 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

