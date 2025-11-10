صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری:گیس ہیٹر کے استعمال کے حوالے سے ایڈوائزری جاری

  • اسلام آباد
مری:گیس ہیٹر کے استعمال کے حوالے سے ایڈوائزری جاری

شہری معیاری ہیٹر استعمال، کمروں کی کھڑکی، روشندان کھلا رکھیں، ریسکیو حکام

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ریسکیو 1122مری نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ گھروں، ہوٹلوں اور بند کمروں میں گیس ہیٹر کے استعمال کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ شہری سرد موسم میں بند کمروں میں گیس ہیٹر استعمال کرتے ہوئے ہوا کی مناسب آمدورفت کو ہر حال میں یقینی بنائیں، کمرے کو مکمل طور پر بند کرنے کے بجائے دروازہ، کھڑکی یا روشندان کو تھوڑا سا کھلا رکھا جائے۔ اگر ممکن ہو تو ایگزاسٹ فین کا استعمال بھی کیا جائے۔ معیاری گیس ہیٹر استعمال کیا جائے، ہیٹر کو پردوں، کپڑوں، کاغذات یا فرنیچر جیسی آتش گیر اشیا سے کم از کم تین فٹ دور رکھا جائے، ہیٹر کو بغیر نگرانی کے چلتا نہ چھوڑا جائے۔ گھروں اور ہوٹلوں میں کاربن مونو آکسائیڈ اور دھویں کے ڈیٹیکٹر نصب کیے جائیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

منڈی بہائو الدین کے وکلا کی نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی سے ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر