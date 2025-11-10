مری:گیس ہیٹر کے استعمال کے حوالے سے ایڈوائزری جاری
شہری معیاری ہیٹر استعمال، کمروں کی کھڑکی، روشندان کھلا رکھیں، ریسکیو حکام
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ریسکیو 1122مری نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ گھروں، ہوٹلوں اور بند کمروں میں گیس ہیٹر کے استعمال کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ شہری سرد موسم میں بند کمروں میں گیس ہیٹر استعمال کرتے ہوئے ہوا کی مناسب آمدورفت کو ہر حال میں یقینی بنائیں، کمرے کو مکمل طور پر بند کرنے کے بجائے دروازہ، کھڑکی یا روشندان کو تھوڑا سا کھلا رکھا جائے۔ اگر ممکن ہو تو ایگزاسٹ فین کا استعمال بھی کیا جائے۔ معیاری گیس ہیٹر استعمال کیا جائے، ہیٹر کو پردوں، کپڑوں، کاغذات یا فرنیچر جیسی آتش گیر اشیا سے کم از کم تین فٹ دور رکھا جائے، ہیٹر کو بغیر نگرانی کے چلتا نہ چھوڑا جائے۔ گھروں اور ہوٹلوں میں کاربن مونو آکسائیڈ اور دھویں کے ڈیٹیکٹر نصب کیے جائیں۔