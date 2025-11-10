صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں آ ج بعد نماز عشا درس قرآن دیا جائیگا

  • اسلام آباد
ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں آ ج بعد نماز عشا درس قرآن دیا جائیگا

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں علامہ سید ریاض حسین شاہ آج (پیر) بعد نمازعشا درس قرآن دیں گے جس سے ملک کے جید علما و مشائخ عظام بھی خطاب اور ممتاز ثنا خوان ہدیہ نعت پیش کریں گے، درس قرآن کے بعد محفل ذکر و دعا ہوگی۔

 ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں علامہ سید ریاض حسین شاہ آج (پیر) بعد نمازعشا درس قرآن دیں گے جس سے ملک کے جید علما و مشائخ عظام بھی خطاب اور ممتاز ثنا خوان ہدیہ نعت پیش کریں گے، درس قرآن کے بعد محفل ذکر و دعا ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر