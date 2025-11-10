ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں آ ج بعد نماز عشا درس قرآن دیا جائیگا
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں علامہ سید ریاض حسین شاہ آج (پیر) بعد نمازعشا درس قرآن دیں گے جس سے ملک کے جید علما و مشائخ عظام بھی خطاب اور ممتاز ثنا خوان ہدیہ نعت پیش کریں گے، درس قرآن کے بعد محفل ذکر و دعا ہوگی۔
