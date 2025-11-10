صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری، یوم اقبال پر پنجاب ٹورازم فورس کے زیر اہتمام تقریب

  اسلام آباد
مری، یوم اقبال پر پنجاب ٹورازم فورس کے زیر اہتمام تقریب

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب ٹورازم فورس کے زیر اہتمام شاعرِ مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبالؒ کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب جی پی او چوک مری میں منعقد کی گئی۔

 فورس کے اہلکاروں نے شاندار پریڈ پیش کی اور سلامی دی۔ پنجاب ٹورازم فورس کے افسران نے کہا کہ علامہ اقبالؒ صرف شاعر نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک تحریک اور ایک پیغام ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو خودی، عزم و ہمت اور خدمتِ وطن کا درس دیا۔ فورس کے جوانوں نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ وہ سیاحت کے فروغ، وطن کی خدمت اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ۔ 

