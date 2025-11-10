صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عیدالاضحی اعزازیہ نہ ملنے پر میونسپل لیبریونین کا احتجاجی مظا ہرہ

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) میونسپل لیبریونین (سی بی اے) کے ملازمین نے عیدالاضحی کے اعزازیہ کی عدم ادائیگی اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل نہ کرنے کے خلاف آر ڈبلیو ایم سی میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔

جس کی قیادت میونسپل لیبر یونین کے صدر راجہ ہارون اور جنرل سیکرٹری پادری شاہد رضا نے کی، راجہ ہارون کا کہنا تھا کہ جائز مطالبات پر توجہ نہیں دی جا رہی، ڈیلی ویجز ملازمین کئی سالوں سے مستقلی کے منتظر ہیں، فوری طور پر تمام ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے اور عیدالاضحی اعزازیہ کی رقم بلا تاخیر ادا کی جائے، بعدازاں سابق میئر سردار نسیم کی یقین دہانی پر مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ 

