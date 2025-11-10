15نومبر تک ٹوکن ٹیکس جمع نہ کرانے پر 20فیصد جرمانہ ہو گا
شہری ای پے سمیت دیگر آن لائن ذرائع سے ادائیگی کر سکتے ، ایکسائز حکام
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی نے گاڑی مالکان کو خبردار کیا ہے کہ 15نومبر 2025تک ٹوکن ٹیکس جمع نہ کرانے والے افراد کو 20فیصد جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر عمران اسلم نے بتایا کہ حکومتِ پنجاب کی ہدایت کے مطابق گاڑی مالکان 15نومبر تک بغیر جرمانے کے اپنے ٹوکن ٹیکس ادا کر سکتے ہیں، تاخیر کی صورت میں جرمانہ لازمی وصول کیا جائے گا۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن راولپنڈی کے موٹر رجسٹریشن اتھارٹی سہیل شہزاد نے کہا شہری ای پے سمیت دیگر آن لائن ذرائع سے گھر بیٹھے آسانی سے ٹیکس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔