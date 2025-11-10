اسلام آبادلوک میلہ بھرپور اندازمیں جاری، ہزاروں افرادکی آمد
پنجاب پویلین عوام کی توجہ کا مرکز،کلچر نائٹ میں فنکاروں کی عمدہ پر فارمنس
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) لوک ورثہ کے زیراہتمام لوک میلہ اتوار کو بھی بھرپور انداز میں جاری رہا، ملک بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ علاقائی کھانوںسے لطف اٹھایا، شام اور رات کا اختتام نہایت پُرجوش اور دلکش پنجاب کلچرل نائٹ کے ساتھ ہوا جس میں پنجاب کے معروف لوک گلوکاروں اور فنکاروں نے روایتی موسیقی، رقص اور سازوں کی دلکش پیشکش سے حاضرین کے دل جیت لیے۔ ڈھول، چمٹا، بانسری، تمبی اور دیگر روایتی سازوں کی مدھم اور تیز دھنوں نے محفل کو ایک الگ ہی رنگ بخشا۔ دن اور رات کے مختلف اوقات میں وزیٹرز نے دستکاریوں کے سٹالز، لوک تھیٹر، اوپن مائیک سرگرمیوں، بچوں کیلئے خصوصی پروگرام اور تمام صوبوں کے ثقافتی پویلینز کا دورہ کیا۔ پنجاب پویلین خصوصی توجہ کا مرکز رہا۔