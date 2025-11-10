بھتہ وصولی، حساس ادارے کے جعلی افسروں کیخلاف مقدمہ درج
ملزموں نے کال سینٹر مالکان کو ڈرا دھمکا کر 60لاکھ مانگے، 20لاکھ وصول کر لیےملزم وصولی کے بعد بھی ساتھیوں کو بھیجتے رہے، اب موبائل فون بند کر دئیے،درخواست
راولپنڈی (خبرنگار) حساس ادارے کے آفیسر بن کر کال سینٹر سے بھتہ لینے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ چینی باشندے سے شادی کرنے والی خاتون نے تھانہ چکلالہ میں درج کرایا۔ مدعیہ نے بتایا کہ کال سینٹر پر فواد احمد نامی شخص آیا اور ڈرا دھمکا کر 20لاکھ روپے بھتہ وصول کیا، ملزم نے اپنے دوست علی جان اویس کا تعارف انٹیلی جنس آفیسر کے طور پر کروایا، ملزم فواد نے چکلالہ میں علی جان اویس سے ملاقات کروائی جس نے 60لاکھ روپے بھتہ مانگا، ملزمان نے کہا پیسے ملنے کے بعد ہمیں کوئی بھی ادارہ تنگ نہیں کرے گا، کال سینٹر کے مالک چینی باشندے نے رقم ملزمان کے اکاؤنٹ میں منتقل کی لیکن وصولی کے بعد بھی ملزمان اپنے دوستوں کو انٹیلی جنس اہلکار بنا کر کال سینٹر رقم لینے بھیجتے رہے، اب ملزمان موبائل فون نمبر بند کرکے غائب ہو گئے ہیں، ہمیں یقین ہوگیا ہے کہ یہ گینگ ڈرا دھمکا اور بلیک میل کرکے بھتہ لیتا ہے، کارروائی کی جائے۔