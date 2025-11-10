صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:21پولیس افسروں کو شجاعت، 15کو غازی میڈلزعطا

  • اسلام آباد
اسلام آباد:21پولیس افسروں کو شجاعت، 15کو غازی میڈلزعطا

شجاعت میڈل حاصل کرنیوالوں کو 2، غازی میڈل لینے والوںکو 1لاکھ انعام دیا گیا

اسلام آباد ( خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کے غازیوں کے اعزاز میں پولیس لائنز میں تقریب منعقد کی گئی جس میں آئی جی، سینئر افسران، غازیان، ان کے اہلِ خانہ اور بڑی تعداد میں پولیس جوانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر 21پولیس افسران کو شجاعت میڈلز جبکہ 15افسران کو غازی میڈلز اور تعریفی اسناد دی گئیں۔ شجاعت میڈل حاصل کرنیوالے افسران کو دو لاکھ روپے اور غازی میڈل حاصل کرنے والوں کو ایک لاکھ روپے انعام بھی دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے کہا کہ اب تک اسلام آباد پولیس کے 168افسران غازی کا درجہ حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے فرض کی ادائیگی میں اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہادری کی مثال قائم کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

قوانین کی خلاف ورزی پر14 روز میں 48211 الیکٹرانک چالان،معافی کیلئے4800 شہری پہنچ گئے

ڈاکٹر ولمار شوابے جرمنی کی تقریب میں ایوارڈز تقسیم

یونیورسٹی روڈ کی بندش،متبادل ٹریفک پلان کی ہدایت

عالمی کتب میلہ 18دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا جائے گا

طارق روڈ پر گوداموں سے اسمگل کپڑا برآمد،10افراد گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر