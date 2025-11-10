اسلام آباد:21پولیس افسروں کو شجاعت، 15کو غازی میڈلزعطا
شجاعت میڈل حاصل کرنیوالوں کو 2، غازی میڈل لینے والوںکو 1لاکھ انعام دیا گیا
اسلام آباد ( خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کے غازیوں کے اعزاز میں پولیس لائنز میں تقریب منعقد کی گئی جس میں آئی جی، سینئر افسران، غازیان، ان کے اہلِ خانہ اور بڑی تعداد میں پولیس جوانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر 21پولیس افسران کو شجاعت میڈلز جبکہ 15افسران کو غازی میڈلز اور تعریفی اسناد دی گئیں۔ شجاعت میڈل حاصل کرنیوالے افسران کو دو لاکھ روپے اور غازی میڈل حاصل کرنے والوں کو ایک لاکھ روپے انعام بھی دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے کہا کہ اب تک اسلام آباد پولیس کے 168افسران غازی کا درجہ حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے فرض کی ادائیگی میں اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہادری کی مثال قائم کی۔