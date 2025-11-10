نانبائیوں نے ہڑتال مؤخر کر دی، 5روز بعد تندور کھل گئے
گرفتار افراد رہا، انتقامی کارروائیاں بند کی جائیں، نانبائی ایسوسی ایشن
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) نانبائی ایسوسی ایشن نے شٹر ڈاؤن ہڑتال موخر کر دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بند تندور 5روز بعد کھل گئے۔ نانبائی ایسوسی ایشن نے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال جلد دی جائے گی، مہنگے آٹے کی سستی روٹی بیچنا ناممکن ہے۔ آٹے کی بوری 5ہزار سے بڑھ کر 11ہزار 500روپے تک پہنچ گئی ہے جبکہ انتظامیہ زبردستی 14روپے روٹی بیچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ادھر ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخوں پر روٹی کی فروخت یقینی بنائی جائے گی۔ آل پاکستان متحد ہ نانبائی ایسوسی ایشن کے صدر محمد شفیق قریشی نے ہڑتال ختم ہونے کے بعد ضلعی انتظامیہ کی طرف سے نانبائیوں کے خلاف کریک ڈائون اور گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھاری جرمانوں اور گرفتاریوں کی وجہ سے دوبارہ پورا شہر بند ہے اور شٹر ڈاؤن کر دیا گیا ہے، گرفتاریاں مسائل کا حل نہیں، انتقامی کارروائیاں بند کی جائیں۔ انہوںنے کہا کہ میرے دونوں بیٹے حمزہ قریشی، بلال قریشی، سینئر نائب صدر چن زیب عباسی، گل خان سینئر صدر کا بیٹا، حاجی سفیر اوردو مزید کاریگر گرفتار کئے گئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام گرفتار افراد رہا کئے جائیں۔ہم وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز، کمشنر، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام تندور والوں کو فی الفور رہا کیا جائے۔