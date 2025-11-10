صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آ ئی ٹی پی کا غیر قانونی پارکنگ کیخلاف کریک ڈاؤن جاری

  • اسلام آباد
آ ئی ٹی پی کا غیر قانونی پارکنگ کیخلاف کریک ڈاؤن جاری

سی ٹی او کی ہدایت پر مختلف علاقوں میں درجنوں گاڑیوں کے چالان

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر ) اسلام آباد ٹریفک پولیس کا شاپنگ مالز، تجارتی مراکز، مارکیٹس اور بڑی شاہراہوں پر غیر قانونی پارکنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ،خلاف ورزی پردرجنو ں گاڑیوں کے مالکان کیخلاف کارروائیاں عمل میں لائی گئیں اورانکے چالان کیے گئے ۔چیف ٹریفک آ فیسر نے کہا ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والے عناصر کیخلاف بلاامتیاز کارروائیوں کو مزید سخت اور مؤثر بنایاجائے ، تجارتی مراکزمیں پارکنگ کیلئے مختص جگہ پر پارکنگ کو یقینی بناتے ہوئے نوپارکنگ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو رعایت نہ دی جائے ،فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کا حق ہے ، فٹ پاتھ پر کسی قسم کی پارکنگ یا رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔،تجارتی مراکزمیں آنے والے شہریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 

