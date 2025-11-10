اے این ایف کا ایکشن، 32لاکھ کی منشیات سمگلنگ ناکام بنا دی
کارروائیاں اسلام آباد، اٹک، لاہور، کراچی میں کی گئیں، آئس، چرس برآمد
اسلام آباد (آن لائن) اینٹی نارکوٹکس فورس نے مختلف شہروں میں کارروائیوں کے دوران 32لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات کی سمگلنگ ناکام بنا دی۔ کراچی میں 3مختلف کارروائیاں کی گئیں جن میں کوریئر آفس میں لندن بھجوائے جانے والے پارسل سے 3.8کلو گرام آئس، شاہراہ فیصل پر ایک اور کوریئر آفس میں جاپان جانیوالے پارسل سے 110گرام آئس، جناح ٹرمینل ایئرپورٹ کے کارگو شیڈ سے 3.6کلو گرام آئس برآمد کی گئی۔ کاک پل اسلام آباد کے قریب خاتون کے قبضے سے 1.95کلو گرام آئس، لاہور میں موٹرسائیکل سوار 2ملزمان کے قبضے سے 2کلوگرام آئس جبکہ چائنا چوک حاجی شاہ روڈ اٹک میں موٹرسائیکل سے 3.6کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ مذکورہ کارروائیوں میں خاتون سمیت 3ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔