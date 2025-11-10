صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے این ایف کا ایکشن، 32لاکھ کی منشیات سمگلنگ ناکام بنا دی

  • اسلام آباد
اے این ایف کا ایکشن، 32لاکھ کی منشیات سمگلنگ ناکام بنا دی

کارروائیاں اسلام آباد، اٹک، لاہور، کراچی میں کی گئیں، آئس، چرس برآمد

اسلام آباد (آن لائن) اینٹی نارکوٹکس فورس نے مختلف شہروں میں کارروائیوں کے دوران 32لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات کی سمگلنگ ناکام بنا دی۔ کراچی میں 3مختلف کارروائیاں کی گئیں جن میں کوریئر آفس میں لندن بھجوائے جانے والے پارسل سے 3.8کلو گرام آئس، شاہراہ فیصل پر ایک اور کوریئر آفس میں جاپان جانیوالے پارسل سے 110گرام آئس، جناح ٹرمینل ایئرپورٹ کے کارگو شیڈ سے 3.6کلو گرام آئس برآمد کی گئی۔ کاک پل اسلام آباد کے قریب خاتون کے قبضے سے 1.95کلو گرام آئس، لاہور میں موٹرسائیکل سوار 2ملزمان کے قبضے سے 2کلوگرام آئس جبکہ چائنا چوک حاجی شاہ روڈ اٹک میں موٹرسائیکل سے 3.6کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ مذکورہ کارروائیوں میں خاتون سمیت 3ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب میں تا خیر،صارفین پریشان

ای او بی آئی افسروں پر مبینہ دبائو،ہزاروں مزدوروں کے فنڈز جمع نہ ہونے کے انکشافات

مین چینلز کی ڈی سلٹنگ گوگل میپ پر ٹیگ کرنے کے احکامات

یومِ اقبال پر سیمینار، طلباء میں اقبال کے فلسفہ خودی کی آگاہی

سموگ کی روک تھام ، ڈویژن میں سخت اقدامات کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصرکی صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر