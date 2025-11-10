یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس کیخلاف کریک ڈاؤن
اسلام آباد، راولپنڈی (خصوصی رپورٹر، نیوز رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ اتوار کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کی رجسٹریشن جاری ہے، تمام فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کیلئے 30نومبر تک رجسٹریشن ہر صورت کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے جس کے بعد کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ادھر پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی کی ٹیم نے سپر مال سے 800لٹر ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس برآمد کر کے اسے موقع پر تلف کر دیا، معائنے کے دوران مال میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پائے گئے جبکہ چوہوں کے فضلات بھی موجود تھے۔ ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس کو مین شیلف پر رکھا گیا تھا، ناقص صفائی اور ایکسپائرڈ اشیا فروخت کرنے کے جرم میں سپر مال کو ایک لاکھ پچیس ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔