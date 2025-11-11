صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک بیلی روڈ، گوجرخان جی ٹی روڈ پر حادثات،2افراد جاں بحق

  • اسلام آباد
چک بیلی روڈ، گوجرخان جی ٹی روڈ پر حادثات،2افراد جاں بحق

تیز رفتار ڈمپر کی ستھرا پنجاب کی گاڑی کو ٹکر سے ڈرائیور دم توڑ گیا کیری وین درخت کیسا تھ ٹکرا نے سے ایک شخص جاں بحق ،5شدید زخمی

 راولپنڈی (خبر نگار) ٹریفک کے دو حادثات میں دو افراد جاں بحق اور پانچ شدید زخمی ہو گئے ۔ تیز رفتا ر ڈمپر نے ستھرا پنجاب کی گاڑی کو کچل د یا جس کے نتیجہ میں ڈرائیور جاں بحق ہو گیا جس کی شناخت 28 سالہ خرم شہزاد کے نام سے ہوئی ہے ۔ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ چک بیلی روڈ پر جوڑیاں کے قریب پیش آیا ۔ادھر گوجر خان جی ٹی روڈ پر کیری وین درخت سے ٹکرا گئی جس میں ایک شخص جاں بحق اور پانچ شدید زخمی ہو گئے ، جاں بحق شخص کی ڈیڈ باڈی گاڑی میں پھنس گئی تھی جسے ریسکیو ٹیموں نے لوہے کو کاٹ کر نکالا ۔ زخمیوں کو ٹی ایچ کیوہسپتال گوجر خان منتقل کر دیا گیا۔

 

