چیف جسٹس آزاد کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان کی والدہ سپر دخاک
مظفرآباد ( بیورو رپورٹ) چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان کی والدہ کی نماز جنازہ ڈی ایچ اے ون جامع مسجد میں ادا کی گئی جس کے بعد انہیں ڈی ایچ اے فیز 2 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
نماز جنازہ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، وزیراعظم آزادکشمیر چودھری انوارالحق ،سپریم کور ٹ آزادکشمیر کے سینئر جج جسٹس رضا علی خان، سپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر،سابق صدر و وزیراعظم سردار محمد یعقوب خان ، وزرا اورججز صاحبان نے شر کت کی ۔اس موقع چیف جسٹس آزاد کشمیر کی والدہ کے درجات کی بلندی کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔