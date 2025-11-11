صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف جسٹس آزاد کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان کی والدہ سپر دخاک

  • اسلام آباد
مظفرآباد ( بیورو رپورٹ) چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان کی والدہ کی نماز جنازہ ڈی ایچ اے ون جامع مسجد میں ادا کی گئی جس کے بعد انہیں ڈی ایچ اے فیز 2 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

 نماز جنازہ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، وزیراعظم آزادکشمیر چودھری انوارالحق ،سپریم کور ٹ آزادکشمیر کے سینئر جج جسٹس رضا علی خان، سپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر،سابق صدر و وزیراعظم سردار محمد یعقوب خان ، وزرا اورججز صاحبان نے شر کت کی ۔اس موقع چیف جسٹس آزاد کشمیر کی والدہ کے درجات کی بلندی کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔ 

 

