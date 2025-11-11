آر سی سی آ ئی کے زیر اہتمام پاک ازبکستان کا روباری کا نفرنس
دونوں ممالک کی معروف کمپنیوں اور چیمبر آف کا مرس میں متعدد معاہدے
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے تاشقند، ازبکستان میں کاروباری مواقع کانفرنس کا انعقاد کیا، کانفرنس کے موقع پر، پاکستان اور ازبک کی معروف کمپنیوں اور چیمبر آف کامرس کے درمیان مفاہمت کی متعدد یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ،سفیر احمد فاروق نے خطاب کرتے ہوئے اس سال کی کانفرنس اور ایوارڈز کی تقریب کے لیے ازبکستان کا انتخاب کرنے میں آر سی سی آئی کی کاوشوں کو سراہا او ر کہا دونوں ممالک دو طرفہ تجارت کو 2 بلین امریکی ڈالر تک بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صدر چیمبر عثمان شوکت نے کہا ٹیکسٹائل،ملبوسات، فارماسیوٹیکل، سیاحت، زراعت اور فوڈ پروسیسنگ اہم شعبے ہیں جن میں باہمی تجارتی تعاون کو بڑھایا جاسکتا ہے ۔