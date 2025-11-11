صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرٹری ای سی پی کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات

  • اسلام آباد
فیڈرل الیکشن اکیڈمی اور دفاتر کی تعمیر کے حوالے سے تبادلہ خیال

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان عمر حمید خان نے چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا سے پیر کے روز سی ڈی اے ہیڈکوارٹرز میں ملاقات کی جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مختلف زیر تعمیر اور نئے منصوبوں سمیت فیڈرل الیکشن اکیڈمی اور دفاتر کی تعمیر کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ تمام منصوبوں کے ٹینڈرنگ کے عمل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندگان کو بھی شامل کیا جائے اور تعمیراتی و ترقیاتی کاموں کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے یقینی بنائی جائے ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سی ڈی اے کی جانب سے فوکل پرسنز مقرر کئے جائیں۔

ملاقات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سی ڈی اے کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔دریں اثنا چیئرمین سی ڈی اے سے جنوبی کوریا کے وفد نے ملاقا ت کی ،وفد میں کوریا انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی اور جنوبی کوریا کے آبی ماہرین شامل تھے ،ملاقات میں اسلام آباد میں پانی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ، کورین وفد نے زیر زمین پانی کے بہتر انتظام اور پانی کے معیار کی نگرانی کے نظام کے حوالے سے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ 

 

 

