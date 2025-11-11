پھلگراں ٹول پلازہ پر مری کی گاڑیوں کو روکنے پرمتاثرین کا احتجاج
وزیر مواصلات اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے عملہ کیخلاف ایکشن لینے کا مطالبہ
مری( نمائندہ دنیا) اسلام آباد مری ایکسپریس وے پھلگراں ٹول پلازہ کی انتظامیہ کی جانب سے مسافروں اور مقامی لوگوں کے ساتھ توہین آمیز رویہ کے خلاف عوام سراپا احتجاج بن گئے ۔ ہفتہ اور اتوار کی رات ٹول پلازہ پھلگراں پر انتظامیہ نے ایم ٹیگ کی لائن سے مقامی گاڑیوں کو جانے سے روک دیا جس پر بات جھگڑے تک پہنچ گئی تاہم وہاں پر موجود دیگر مسافروں نے معاملہ رفع دفع کروایا ، لوگوں کا کہناتھا کہ ٹول پلازہ پر مری کے عوام سے بدتمیزی اور انہیں پریشان کرنے کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے ۔ عوامی حلقوں نے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور ڈپٹی کمشنر مری آغاظہیرعباس شیرازی سے مطالبہ کیاہے کہ پھلگراں ٹول پلازہ پر کام کرنے والے اہلکاروں کاقبلہ درست کیاجا ئے۔