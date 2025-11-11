گیس نہ سٹریٹ لا ئٹس، ڈھوک لکھن بنیادی سہولیات سے محروم
علاقہ میں چوری ،ڈکیتی کی وارداتیں عام،وزیر اعلیٰ سے اصلاح احوال کی اپیل
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)حلقہ این اے 53 ڈھوک لکھن نئی آبادی کے رہائشی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں ، مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ایم این اے قمر الاسلام راجہ سے اپیل کی ہے کے ڈھوک لکھن نئی آبادی میں سوئی گیس کی فراہمی یقینی بنا ئی جا ئے اور سٹریٹ لا ئٹس کی تنصیب کی جا ئے ، عوام علاقہ نے کہا کے قمر الاسلام ان علاقوں کا دورہ کریں ، لوکل قیادت متعلقہ ایم این اے اور ایم پی اے کو حقائق کے برعکس سب اچھا کی رپورٹ دیکر اندھیرے میں رکھ ر ہی ہے۔
جبکہ ڈھوک لکھن نئی آبادی میں ابھی تک گیس کی لائنیں بچھائی گئی ہیں نہ ہی سٹریٹ لائٹس کا کو ئی انتظام ہے جس کی وجہ سے علاقہ میں چوری ،ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں ۔لوگوں نے کہا ایم این اے قمر الاسلام راجہ اور ایم پی اے نے الیکشن مہم کے دوران جو بلند بانگ وعدے اور اعلانات کیے تھے ابھی تک پورے نہیں ہوئے ،انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ نوٹس لے کر مسائل حل کیے جا ئیں۔