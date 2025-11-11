سی ڈی اے کے 13افسرمعطل ،7کوHRDرپورٹ کر نیکی ہدایت
عہدہ سے ہٹا ئے جانیوالوں میں گریڈ 19کاایک ، 18کے 5افسر شامل
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے میں افسران کا ایک شعبے سے دوسری شعبے میں منتقلی کا سلسلہ جاری ہے ، شعبہ ایچ آر ڈی نے مزید 20 افسران کو سیٹوں سے ہٹا دیا ، نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ 19 کا ایک، گریڈ 18 کے پانچ اور 17 کا ایک افسر شامل ہے جبکہ 13دیگر ملازمین کو بھی عہدوں سے ہٹایا گیا ہے ، سات افسران کو ایچ آر ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ، نوٹیفکیشن کے مطابق 13 افسران کو معطل کرنے کے احکامات دئیے گئے ہیں۔ واضح رہے دو روز قبل بھی سی ڈی اے کے مختلف شعبوں کے 85افسران کو انکے عہدوں سے ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے ۔