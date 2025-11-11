IFCکے تعاون سے امریکا سے درآمد مویشی پاکستان پہنچ گئے
مویشی کلاڈ ایگری گروپ کے اشتراک منگوائے گئے ، دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا
اسلام آباد ( خصوصی نیوز رپورٹر)ایس آئی ایف سی کے تعاون سے گرین کارپوریٹ لائیوسٹاک انیشیٹوکا پاکستان کے ڈیری سیکٹر کیلئے تاریخی اقدام۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے امریکا سے درآمد شدہ مویشی پاکستان پہنچ گئے ،اس اقدام سے دودھ کی پیداوار اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوگا ۔ کلاڈ ایگری گروپ کے اشتراک سے امریکا سے مویشی منگوائے گئے ۔جی سی ایل آئی جدید بریڈنگ ٹیکنالوجی، جینیاتی بہتری اور مختلف تربیتی پروگراموں کے ذریعے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے ۔
جی سی ایل آئی کے جدید سائنسی بنیادوں پر مویشیوں کی صحت، خوراک اور افزائش نسل کے عملی اقدامات جاری ہیں۔سال 2024 میں جی سی ایل آئی کے تحت برازیل سے اعلیٰ نسل کے مویشیوں کی کھیپ پاکستان پہنچنے پر بے حد پذیرائی ملی تھی۔ حالیہ اقدام نیشنل ہرڈ ٹرانسفارمیشن کے تحت لائیو سٹاک سیکٹر کے معیار کو عالمی سطح تک پہنچانے میں مثبت کردار ادا کرے گا۔